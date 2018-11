Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Koopkracht rijke gemeenten Metropoolregio daalt Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Waar de koopkracht over het algemeen is toegenomen in Nederland, komen de rijkere gemeenten er juist bekaaid vanaf. In onder andere Blaricum (-0,3 procent) en Bloemendaal (-0,2 procent) zagen de inwoners hun koopkracht afnemen, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Dat komt doordat in die gemeenten veel gepensioneerden met een flink aanvullend pensioen wonen. Dat aanvullend pensioen is de laatste jaren niet gecorrigeerd voor inflatie. Daardoor werd het bedrag dat die groep krijgt de laatste jaren minder waard. Ook in Heemstede (-0,1), Waterland (-0,1), Gooise Meren (-0,3) en Laren (-0,2) daalde de koopkracht. Volgens het CBS zegt dat overigens niets over het welvaartsniveau van huishoudens: "Gemeenten met een koopkrachtdaling, maar naar verhouding veel hoge inkomens, blijven gekenmerkt als overwegend zeer welvarend." Grootste stijgers

De grootste stijgers in de Metropoolregio Amsterdam zijn Almere (0,9 procent), Lelystad (0,8 procent) en Beverwijk (0,7 procent). De koopkracht steeg daar dan ook harder dan het landelijk gemiddelde van 0,5 procent. In gemeenten waar veel werkende gezinnen met kinderen wonen, steeg de koopkracht het hardst. Volgens het statistiekbureau kwam dat door een stijging van het kindgebonden budget, een bijdrage die gezinnen met lagere inkomens krijgen bovenop hun kinderbijslag. Bekijk hier de ontwikkeling van de koopkracht in jouw gemeente: