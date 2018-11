Deel dit artikel:













Voor- en tegenstanders sintintocht verzamelen zich voor rechtbank Haarlem Foto: NH Nieuws

HAARLEM - In de rechtbank in Haarlem buigt de civiele rechter zich vandaag over het verzoek om de landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad te verbieden. Voor- en tegenstanders van de sintintocht hebben zich verzameld om hun stem te laten horen.

Het kort geding is aangespannen door de stichting Majority Perspective tegen onder meer de NTR, die de tv-uitzending verzorgt, en burgemeester Jan Hamming van de gemeente Zaanstad. NH Nieuws-verslaggever Geja Sikma legt kort uit wat er in de rechtszaal besproken gaat worden: Michael van Zeijl, leider van het extreemlinkse De Grauwe Eeuw en lid van Majority Perspective, laat weten onderweg te zijn naar Haarlem "om Zwarte Piet te euthanaseren." Eerder liet de groep al weten aan NH Nieuws kans te maken om de intocht te verbieden. Lees ook: Gaat landelijke intocht Sinterklaas door? Rechter buigt zich over kort geding De landelijke intocht van Sinterklaas gaat deze zaterdag plaatsvinden in Zaanstad. Een woordvoerder van de gemeente zegt de uitkomst van het kort geding "af te wachten." Eerder pleitten twee Zaanse partijen voor het preventief vastzetten van Michael van Zeijl tijdens de intocht: 💬 Whatsapp ons!

