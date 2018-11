Provincie wil geen kerncentrale, maar wel waterstofcentrales langs kust

NOORD-HOLLAND - Provinciale Staten heeft de komst van een kerncentrale uitgesloten. Een motie daartegen van D66, PvdA, SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks haalde tijdens de Statenvergadering een nipte meerderheid.

De PVV diende eerder op de dag een motie in om de haalbaarheid van een kernenergie te onderzoeken, maar dat voorstel haalde het niet. Ook het CDA en de VVD wilden kernenergie niet bij voorbaat uitsluiten.

Lubach

De kernenergie-discussie laaide afgelopen week weer op naar het pleidooi van Arjen Lubach in zijn programma. Volgens hem is deze vorm van energie de ideale manier om de CO2-uitstoot snel terug te dringen.

Lees ook: 'Lekkende kernreactor in Petten moet zo snel mogelijk dicht'

Maar de vijf indieners van de motie willen er niets van weten. Zo liet D66-fractievoorzitter Ilse Zaal weten meer te geloven in andere vormen van energie en dat het bouwen van zo'n kerncentrale wel vijftien jaar duren, waardoor het op de korte termijn geen optie is.



Waterstof

Uiteindelijk kregen de tegenstanders hun zin en lijkt de komst van een kerncentrale in Noord-Holland van de baan. Een motie van coalitiepartijen D66, PvdA, CDA en de VVD om te kijken naar waterstofcentrales in onder meer Den Helder en IJmuiden haalden wel een ruime meerderheid.