Opvallende cijfers: koopkracht gedaald in rijke gemeenten

NOORD-HOLLAND - Waar de koopkracht over het algemeen is toegenomen in Nederland, komen de rijkere gemeenten er juist bekaaid vanaf. In onder andere Blaricum (-0.3 procent) en Bloemendaal (-0.2 procent) zagen de inwoners hun koopkracht afnemen, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Het lijkt tegenstrijdig, want meer geld betekent dat je meer kan kopen. De verklaring zit 'm in de samenstelling van die gemeenten. In plaatsen als Blaricum en Bloemendaal wonen relatief veel gepensioneerden met een flink aanvullend pensioen. Dat aanvullend pensioen is de laatste jaren niet aangepast op de inflatie, waardoor het bedrag dat ze bijgeschreven krijgen minder waard is geworden.

Welvaart

Ook in Heemstede (-0.1), Waterland (-0.1), Gooise Meren (-0.3) en Laren (-0.2) daalde de koopkracht. Volgens het CBS zegt dat overigens niets over het welvaartsniveau van huishoudens. "Gemeenten met een koopkrachtdaling, maar naar verhouding veel hoge inkomens, blijven gekenmerkt als overwegend zeer welvaren."

Lees ook: De Peiling: 'Vaste lasten gaan volgend jaar 700 euro omhoog'

De huishoudens in Heerhugowaard (+0.8) en Beverwijk (+0.7) zagen hun koopkracht juist stijgen. Over het algemeen zijn vooral de kinderrijke gemeenten er flink op vooruit gegaan. Dat zou komen door een stijging van het kindgebonden budget.

Benieuwd of de koopkracht in jouw gemeente is toe- of afgenomen? Check het kaartje:



Landelijk

In 2017 is de koopkracht over heel het land met 0.5 procent gegroeid. Werknemers gingen er het meest op vooruit, terwijl de koopkracht van gepensioneerden dus afnam. De koopkracht van paren met kinderen nam relatief sterk toe met in doorsnee 1.8 procent.