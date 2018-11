Ajax opent kantoor op Manhattan

AMSTERDAM - Ajax opent vandaag een kantoor in het hart van Manhattan, op Broadway in New York. Dat schrijft De Telegraaf.

"Om structureel te kunnen meedoen met de Europese (sub)top, moeten we voor nieuwe inkomstenbronnen zorgen. Daarvoor moeten we innovatief zijn en internationaal denken. Deze stap richting New York is daar een voorbeeld van", zegt commercieel directeur Menno Geelen in De Telegraaf.

Samenwerking

Ajax heeft officiële internationale samenwerkingen met Guangzhou R&F Football Club in China, Sagan Tosu in Japan, Sydney FC in Australië en is voor 51 procent eigenaar van Ajax Cape Town in Zuid-Afrika. De manier waarop de Amsterdammers de Amerikaanse markt willen veroveren, komt grotendeels overeen met hoe in China is geopereerd, schrijft De Telegraaf.