Aviodome langs A5 moet door onder andere naam Foto: Google Streetview

AMSTERDAM - Het evenementencomplex Aviodome langs de A5 in Amsterdam dat eind deze maand wordt geopend, moet op last van de rechter de naam veranderen. Dat is bepaald in een kort geding tussen evenementenorganisatoren TeKa Groep en Libéma. De naam is na de uitspraak meteen veranderd in Amsterdome.

Aviodome heette de koepel bij Schiphol waarin van 1966 tot 2013 het nationaal luchtvaartmuseum was ondergebracht. Volgens Libéma, dat het museum onder de naam Aviodrome (zonder koepel en mét extra letter r) voortzette bij Lelystad Airport, lijken de namen te veel op elkaar. Dat zou voor verwarring zorgen. De rechter ging daarin mee. De iconische koepel is langs de A5 herbouwd met de originele materialen. Amsterdome gaat volgens de TeKa Groep onderdak bieden aan beurzen, congressen en andere evenementen. Voetbal

De zogenoemde geodetische koepel, met twintig zeshoeken en twaalf vijfhoeken, heeft veel weg van een voetbal. Maar dan wel een heel grote: hij is 24 meter hoog en heeft een overspanning van 60 meter. Het is een ontwerp van de Amerikaan Richard Buckminster Fuller (1895-1983). 💬 Whatsapp ons!

