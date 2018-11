Deel dit artikel:













Gaat landelijke intocht Sinterklaas door? Rechter buigt zich over kort geding Foto: ANP

HAARLEM - De civiele rechter in Haarlem buigt zich vanochtend over een verzoek om de landelijke intocht van Sinterklaas te verbieden. Tegenstanders van Zwarte Piet willen dat het feest in Zaanstad zaterdag niet doorgaat.

Het kort geding is aangespannen door de stichting Majority Perspective tegen onder meer de NTR, die de tv-uitzending verzorgt, en burgemeester Jan Hamming van de gemeente Zaanstad. Lees ook: Actiegroep denkt kans te maken Sinterklaasintocht te verbieden: "Er zijn opties" 'Racisme'

De stichting eist een verbod op de volgens haar 'racistische nationale intocht in Zaanstad'. Ook het Commissariaat voor de Media (CvdM), de Staat, Kijkwijzer en mediabedrijf Vinke Vision zijn gedagvaard. Volgens de stichting maken al deze partijen zich schuldig aan het niet naleven van wetten en internationale verdragen. Lees ook: Tegenstanders Zwarte Piet willen met kort geding landelijke sintintocht verbieden Anoniem

In het bestuur van de stichting zitten onder anderen activist Michael van Zeijl van De Grauwe Eeuw en Rogier Meijerink en Christa Soeters van de actiegroep #Geen4meivoormij. Ze doen dit naar eigen zeggen zodat andere tegenstanders van Zwarte Piet anoniem kunnen blijven. 💬 Whatsapp ons!

