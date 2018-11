Deel dit artikel:













Noord-Holland goed vertegenwoordigd in landelijke Café Top 100 Foto: NH Nieuws

ALKMAAR - Noord-Holland is goed vertegenwoordigd in de Café Top 100, uitgebracht door Misset Horeca. Maar liefst 22 cafés hebben een plekje weten te bemachtigen in deze prestigieuze lijst. Café De Koning in Alkmaar is de hoogst genoteerde van de provincie en is terug te vinden op de zesde plek.

De Café Top 100 werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een feestelijk evenement in Studio 21 in Hilversum, onder leiding van dj Gerard Ekdom. Winnaar was café Huppel The Pub uit Den Haag. In de top 10 zijn nog twee Noord-Hollandse cafés terug te vinden. Namelijk Brasa (7) uit Purmerend en De Uiver (10) uit Haarlem. Verder valt op dat Haarlem met vijf cafés is vertegenwoordigd in de lijst, eentje meer dan Amsterdam. Bekijk hieronder alle Noord-Hollandse cafés. En klik hier voor de hele lijst. 6. De Koning - Alkmaar 7. Brasa - Purmerend 10. De Uiver - Haarlem 13. Jack's Bier Café - Heemskerk 14. De Boom - Alkmaar 15. In den Uiver - Haarlem 20. The Corner - Amsterdam 21. 'Cause Beer Loves Food - Amsterdam 27. Koops - Haarlem 30. 't Kantoor - Haarlem 32. Blek - Amsterdam 35. De Slock - Den Burg 41. Laurel & Hardy - Zandvoort 42. De Twaalf Balcken - Den Burg 47. De Knip - Oudkarspel 50. Cineac - Beverwijk 63. Het Wapen van Bloemendaal - Haarlem 67. De Bonte Koe - Purmerend 72. 't Ankertje - Enkhuizen 78. De Dijk - Volendam 81. Flow - Den Helder 86. 't Mandje - Amsterdam 💬 Whatsapp ons!

