Provincie enthousiast over komst F1 naar Zandvoort, maar betaalt niet mee

HAARLEM - Het provinciebestuur is blij dat de komst van een Formule 1-race in Zandvoort steeds dichterbij komt. Maar gedeputeerde economische zaken Jaap Bond zegt tegen NH Nieuws ook dat de provincie er niet aan mee gaat betalen: "Wij gaan dat soort grote bedragen niet betalen. Dat is niet onze kerntaak. "

Hoeveel het organiseren van een Formule 1 race kost, daarover lopen de meningen uiteen. Het zou om een bedrag tussen de dertig en veertig miljoen euro gaan. Eerder gaf circuit-eigenaar Prins Bernhard van Oranje al aan hulp van de overheid te willen om dit te realiseren. Maar bij de Provincie hoeft hij dus niet aan te kloppen. "Ze kunnen hooguit aanspraak proberen te maken op ons sponsoringbudget. Maar dan gaat het eenmalig om maximaal 100.000 euro", aldus gedeputeerde Jaap Bond. In de video legt hij uit waarom de provincie financieel niet meer wil betekenen.





De ChristenUnie-SGP diende samen met GroenLinks tijdens de Provinciale Statenvergadering een motie in waarin de provincie werd opgeroepen om zich uit te spreken tegen een Grand Prix op Zandvoort, en dat anders de extra CO2-uitstoot moet worden gecompenseerd. Dit omdat het hele Formule 1-circus 12.000 ton CO2 zou uitstoten. En dat past volgens fractievoorzitter Michel Klein (ChristenUnie-SGP) niet bij de taken van de provincie om te verduurzamen. Maar gedeputeerde Jaap Bond spreekt dat verwijt tegen, en stelt dat er wel degelijk rekening wordt gehouden met de natuur.





De gemeenteraden van Heemstede en Bloemendaal hebben als eis op tafel gelegd dat bezoekers niet met de auto naar het circuit mogen als er een Formule 1-race wordt gehouden. Jaap Bond benadrukt vooral de winst voor de economie. "Ik kijk ook naar het aantal banen dat we in het toerisme erbij krijgen. Het is de derde peiler waar onze economie op draait. Het gaat om 180.000 banen. Dan moet je dat ook wel noemen, vind ik."