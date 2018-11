Motorrijder ernstig gewond na botsing met auto bij Schermerhorn

SCHERMERHORN - Bij een botsing met een auto is een motorrijder op de N243 in Schermerhorn ernstig gewond geraakt. Een traumahelikopter werd ingezet om medische assistentie te verlenen.

Het ongeluk gebeurde eerder op de avond op het kruispunt van de Noordervaart met de Molendijk. Vermoedelijk heeft een van de twee bestuurders een rood licht genegeerd, waarna de motor en de auto op elkaar botsten.

Aan de schade te zien moet de klap groot geweest zijn. De voorkant van de auto is compleet weggevaagd, de motor ligt even verderop in de berm. Het wegdek lag bezaaid met brokstukken.

Aanspreekbaar

De motorrijder was volgens getuigen aanspreekbaar na het ongeluk en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het kruispunt was deels afgesloten en het verkeer werd omgeleid.