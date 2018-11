Zorgminister spreekt zich uit over jeugdzorginstelling Transferium

NOORD-HOLLAND - De heikele kwestie rond de aanbesteding van intensieve jeugdzorg van Noord-Hollandse kinderen aan een zorgaanbieder in de provincie Zuid-Holland heeft ook de Tweede Kamer bereikt. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid ging in op de situatie en stelde een ultimatum.

Wat was er ook al weer aan de hand? Achttien Noord-Hollandse gemeenten hebben de intensieve jeugdzorg aanbesteed aan zorgaanbieder Horizon in Zuid-Holland. Dat betekent dat 50 van de 72 kinderen die op dit moment in de gesloten jeugdzorginstelling Transferium in Heerhugowaard zitten, uit hun omgeving worden gehaald en in Zuid-Holland dreigen te worden geplaatst.

Dit heeft ook gevolg voor de 22 kinderen die wél bij Transferium blijven, want de zorginstelling verwacht dat door de exodus van cliënten ook veel werknemers weg zullen gaan. "Vertrouwde gezichten die van wezenlijk belang zijn voor het herstel van vertrouwen van de jongeren, zullen verdwijnen", zei directeur Vrank Post onlangs in een brandbrief, gericht aan de Noord-Hollandse gemeenten. Transferium probeert middels een kort geding de aanbesteding tegen te houden. Deze dient op 21 november.

Op vragen vanuit de Tweede Kamer heeft zorgminister De Jonge geantwoord dat deze rechtszaak door moet gaan. Ook wil de minister dat er uiterlijk 20 november, een dag voor de rechtszaak, een transitieplan op zijn bureau ligt over de continuïteit en de toegankelijkheid van de overheveling van 50 kinderen van Transferium naar Horizon. Daarnaast wil de minister weten wat de gevolgen zijn voor de 22 kinderen (uit de regio Zuid-Kennemerland en IJmond) die wél bij Transferium blijven.

Wanneer dit transitieplan hem niet bevalt en de zorg voor de 22 'achterblijvers' in gevaar komt, "dan grijp ik in", aldus de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Over Transferium

Transferium is onderdeel van jeugdzorg-organisatie Parlan en is een gesloten instelling. Op dit moment verblijven hier 72 kinderen uit de regio's Alkmaar, West-Friesland, Noordkop, Zuid-Kennemerland en IJmond. De jongeren wonen op Transferium in een zo normaal mogelijke omgeving, in een straat met tien huizen waar iedere jongere een eigen slaapkamer heeft. Veel specialisten werken onder één dak samen om de zware problematiek waar de kwetsbare jongeren mee kampen te behandelen. Van verslavingen tot suïcidaliteit.