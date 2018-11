Beverwijkse pakjesboot 'Adelaar' klaar voor dertigste intocht: "We gaan genieten"

BEVERWIJK - De borden met 'Spanje' erop prijken op de boeg van de boot, de vlag is gehesen, en hij vaart als een zonnetje. Niets staat stoomboot Adelaar in de weg om zaterdag voor de dertigste keer Sinterklaas in Beverwijk aan wal te brengen.

Al sinds 1977 is de Adelaar in het bezit van de familie Van Gulik. Vanaf 1980 wordt de uit 1925 gedateerde Rotterdamse sleepboot, ingzet voor de Beverwijkse intocht. "We leven hier naar toe", zegt vader Bart tegen NH Nieuws. "Het wordt gewoon een groot feest."

Ook zoon Michel geniet ieder jaar weer volop. "Die blije gezichten, kinderen die staan te zwaaien: Dat is toch fantastisch? Daar doe je het voor", aldus Michel tijdens de laatste proefvaart. "En de kinderen hoeven zich geen zorgen te maken: we zijn er helemaal klaar voor. Vrijdag varen we al naar de haven van IJmuiden, waar de Sint zaterdagmiddag zal overstappen op onze boot."

Programma

De intocht is zaterdag om 17:30 in de Beverwijkse haven. Klik hier voor het gehele programma. En hier voor informatie over stoomboot Adelaar.