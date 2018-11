Grote belangstelling Enkhuizers voor Tiny Houses

ENKHUIZEN - Begin november is de website tinyhouse-enkhuizen.nl online gegaan. De hele maand kunnen Enkhuizers meedenken over geschikte locaties en jeugd boven de 23 jaar die graag een tiny house willen krijgen kunnen zich online aanmelden.

Na twee weken blijkt dat er veel belangstelling voor de kleine huisjes is. Meer dan tweehonderd aanmeldingen zijn er al binnen gekomen op de site. Hieruit kan worden opgemaakt hoe nijpend het tekort aan geschikte woningen is voor de jongeren van Enkhuizen, zo stelt onze mediapartner WEEFF.

Ook is er tot nu toe al flink meegedacht over de locaties waar de tiny houses kunnen staan. De ingebrachte voorstellen gaan van de Haling tegenover Enza zaden tot het terrein bij de Oksel. Ook het open stuk grond tussen de Melkbon en Flosbeugel is ingebracht als locatie voor de tiny houses.

Wethouder Struijlaart en Harry Draaisma van Welwonen wachten tot eind van deze maand nog alle reacties af om dan in december te kijken welke van de ingebrachte locaties het meest geschikt zijn en hoeveel woonunits er dan geplaatst zouden kunnen worden.