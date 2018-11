Sloopkogel dreigt voor onderduikpand Joodse familie in Bussum

BUSSUM - De sloopkogel dreigt voor een onderduikpand in Bussum waar een Joodse familie zich drie jaar lang verborgen hield. Tegenstanders van de sloop hebben tot donderdag om het huis aan de Vaartweg te redden. De naar het buitenland geëmigreerde familie Veffer die hun leven aan de blauw-witte woning te danken heeft, hoopt op een wonder.

In het huis in Bussum zat bijna drie jaar lang het Joodse gezin Veffer met zes kinderen (zie foto onder) ondergedoken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er stond altijd één van de kinderen op de uitkijk en als er Duitsers kwamen, dook de familie in het kleine kamertje onder de zoldertrap. Bijna heel Bussum - buren, een arts, het verzet - hielp mee om het gezin door de oorlog te slepen.

Educatief centrum

De eigenaar van het pand wil het slopen en er vijf woningen bouwen, maar volgens initiatiefnemer Annet Betsalel moet dat absoluut niet gebeuren met het bijzondere huis. Ze hoopt er een educatief centrum van te maken. "Stichting Het Vefferhuis wil met het centrum en met moderne middelen schooljeugd bijbrengen hoe kwetsbaar democratie en vrijheid zijn. In deze tijden van opkomend extremisme een zeer urgent onderwerp."

Om dit te voor elkaar te krijgen, moet Betsalel voor donderdag het benodigde bedrag van een één miljoen euro hebben. Een schier onmogelijke taak, realiseert ze zich ook. Ze hoopt daarom op hulp, en wellicht een klein wonder.

Annet Betsalel sprak eerder met enkele nabestaanden van zowel de Joodse familie als de redders: