Laatste interlands voor basketballster Tanya Bröring Foto: NH Nieuws

NIEUWEGEIN - Basketballster Tanya Bröring speelt deze maand haar laatste interlands. De 33-jarige guard van Loon Lions uit Landsmeer zal in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Europees kampioen Spanje (zaterdag in Amsterdam) en Bulgarije (woensdag 21 november, eveneens in Amsterdam) nog in actie komen voor de nationale ploeg, die zich niet meer kan plaatsen voor het EK in 2019. Daarna vindt de aanvoerster van Oranje het mooi geweest.

Bröring zal daarmee op 152 interlands uitkomen. Daarmee staat ze vierde op de Nederlandse ranglijst aller tijden achter Anita Blangé (222), Carla Benschop-De Liefde (185) en Lia van Reemst (173). Ze was haar moeder Ria Bröring-van der Meijs al eerder voorbij gegaan. Die kwam tot 93 interlands. Bondscoach Hakim Salem wil er twee mooie wedstrijden van maken, zeker ook om Bröring op waardige wijze uit te zwaaien. "We willen dat Tanya met een goed gevoel kan stoppen. Haar grote betekenis voor het Nederlandse vrouwenbasketbal en prachtige loopbaan staan buiten kijf. Nog steeds is ze mijn rechterhand op en naast het veld. Ze verdient alle waardering en respect." "Misschien dat komend seizoen bij de Lions in Landsmeer mijn laatste wordt", zegt ze op de site van de NBB. "Maar spelen voor het Nederlands team, met de trainingstages en reizen naar het buitenland, is nog tijdrovender. Je moet vrije dagen opnemen om mee te kunnen gaan. Nu werk ik twintig uur per week, maar wil meer gaan werken. In combinatie met het Nederlands team gaat dat bijna niet." Bröring, die bewegingswetenschappen studeerde, werkt als embedded scientist bij Ajax.