Deze 15-jarige Enkhuizer maakt de mooiste creaties met bonbons Foto: NH Nieuws Foto: WEEFF / Theo Annes Foto: WEEFF / Theo Annes Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

ENKHUIZEN - Toen hij in augustus zijn bedrijf startte, had hij nooit gedacht dat het zo snel storm zou lopen. De 15-jarige Sander Bakker uit Enkhuizen staat ieder weekend in de keuken van zijn moeder om de heerlijkste bonbons te maken.

Het begon allemaal met Vaderdag toen de winkels gesloten waren en Sander geen cadeautje meer kon halen. "De eerste bonbons waren gemaakt met pindakaas en chocolade", vertelt hij lachend. Inmiddels is hij ieder weekend in de keuken van zijn moeder te vinden om de heerlijkste bonbons te maken. Sinds augustus is hij zijn bedrijf Magic Chocolate begonnen. Door zijn baan in een restaurant raakte hij geïnspireerd om bonbons te gaan maken. Zo experimenteert hij met schuimpjes, pepernoten en kleine mini pietjes en sinterklaasjes. Topsport en bonbons

Sander zit momenteel in zijn eindexamen jaar en daarnaast is hij ook nog eens fanatiek schaatser: "Ik train ook nog zo'n acht keer in de week". Als hij klaar is met zijn vmbo, weet hij al bijna zeker dat hij daarna de brood- en banketopleiding wil gaan volgen. De komende tijd ligt zijn focus op de feestdagen: "Het is even druk maar gelukkig krijg ik hulp van familie." 💬 Whatsapp ons!

