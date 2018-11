Gemeente maakt nieuwe afspraken met Artis: "Goed voor de dieren"

AMSTERDAM - (AT5) De Amsterdamse gemeente heeft nieuwe afspraken gemaakt met Artis voor de komende vijf jaar. De dierentuin ontvangt jaarlijks 3,79 miljoen euro om de plannen te verwezenlijken.

Daarnaast is er 160 miljoen euro vrijgemaakt voor het restaureren van monumenten in de dierentuin. Artis-directeur Rembrandt Sutorius en wethouder Ivens (SP) ondertekenden de plannen vandaag, zo is te lezen in een persbericht.

Onder meer duurzaamheid staat hoog op de prioriteitenlijst. Een vegetarische menukaart en het weren van petflessen moeten hieraan bijdragen.

Daarnaast wil Artis inzetten op dierenwelzijn. "Voor het eerst is het onderwerp dierenwelzijn apart benoemd en uitgewerkt", stelt Ivens. "Ik denk dat onze afspraken en de plannen van ARTIS goed zijn voor de dieren én voor Amsterdam."

Onlangs ontstond vanuit de politiek grote druk voor een rookvrije dierentuin. Sutorius gaf aan dat hij dit 'stapsgewijs' wil aanpakken. "Nu mag je alleen nog roken als je door het park loopt of op een bankje zit", zei hij eerder. Over de volgende stap voor een rookvrije dierentuin is in de nieuwe plannen niks bekendgemaakt.