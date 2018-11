Dai Dai Ntab mogelijk toch op 500m in Japan

AMSTERDAM - Dai Dai Ntab greep op het kwalificatietoernooi in Heerenveen net naast een ticket voor de 500 meter bij de eerste wereldbekerwedstrijden. Maar doordat Ronald Mulder zich af moest melden voor de wedstrijden in het Japanse Obihiro mag Ntab daar mogelijk toch rijden.

Ntab was al opgenomen in de selectie voor de teamsprint voor de tweede wereldbekerwedstrijd in Tomakomai een week later, dus hij reist sowieso naar Japan.

Ronald Mulder kampt met een longontsteking. "Vorige week donderdag kwam de koorts opzetten en het hele weekend heeft dat aangehouden. Vanmorgen heb ik een aantal tests gedaan en daar kwam uit dat het een longontsteking is. En dan elf uur lang in een vliegtuig zitten is 'not done'", liet Mulder aan de NOS weten.