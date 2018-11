Goederenvervoer over het spoor in de verdrukking

AMSTERDAM - De Haven van Amsterdam en Tata Steel in IJmuiden willen rond Amsterdam meer ruimte voor het goederenvervoer op het spoor. Maatregelen van NS en Prorail om passagierstreinen frequenter te laten rijden gaan volgens havenbedrijven ten koste van goederentreinen.

"De capaciteit op het lokale spoor is ‘een stevige zorg’ voor de havensector en er moet snel actie worden ondernomen richting het verantwoordelijke ministerie in Den Haag", zo stelt Femke Brenninkmeijer van Havenbedrijf Amsterdam. Tijdens het Havendebat bleek dat veel bedrijven die zorg delen en de ontwikkelingen op het spoor met argusogen volgen.

Amsterdam CS

Met name de verbouwing van het spoor bij Amsterdam CS baart Tata Steel zorgen. Pieter van Tongeren van het staalbedrijf, vraagt zich af of er straks nog voldoende ruimte is om jaarlijks 1,2 miljoen ton staal per spoor te vervoeren naar een grote afnemer in het Duitse achterland.

Als onze treinen straks niet meer in de spits mogen rijden wordt het voor Tata Steel onmogelijk om bepaalde routes te bedienen. “Wij moeten dit nu gezamenlijk oppakken richting overheid en ProRail, want dit is slecht voor de gehele omgeving”, aldus Van Tongeren.

Hoogfrequent Spoor

De toename van het aantal passagierstreinen dat in hoge frequentie op het spoor rijdt en het vereenvoudigen van het spoor op Amsterdam Centraal, zorgen ervoor dat er steeds minder ruimte is voor goederentreinen. De angst bestaat dat er 's nachts slechts een klein venster overblijft waar vrachtvervoer gebruik van kan maken.

Brandbrief

Het Amsterdamse havenbedrijf stuurt binnenkort een brandbrief naar Den Haag om het probleem aan te kaarten bij de politiek. “Nu wij binnen enkele jaren aan de voorkant kunnen beschikken over de grootste zeesluis van de wereld, moeten we zorgen dat de achterdeur open blijft op het spoor”, aldus Brenninkmeijer.

Van Tongeren wijst er verder op dat Amsterdam in tegenstelling tot Rotterdam met de Betuweroute niet beschikt over een eigen goederenspoorlijn. "Wij zijn afhankelijk van het bestaande spoor. Wat er bij Amsterdam CS gebeurt is niet goed voor ons. Ik wil meer spoor en wissels."