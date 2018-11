Reptielenschermen in Anna's Hoeve op meerdere plekken vernield

HILVERSUM - De schermen die kamsalamanders en ringslangen in het Hilversumse natuurgebied Anna's Hoeve naar veilig gebied moesten loodsen, zijn op meerdere plekken door onverlaten vernield. De provincie roept wandelaars op een oogje in het zeil te houden.

Jelle Harder van de Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve keurt de actie af, maar begrijpt het wel. "Het was een domme beginnersfout van de provincie om niet vroegtijdig het publiek te informeren."

Want aan goede communicatie heeft het volgens Jelle Harder van de Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve van het begin af aan ontbroken. "Een laag bordje op het scherm als enige aanwijzing dat het er staat om reptielen tegen te houden, is niet voldoende", zegt Harder. "Voor er sleuven werden gegraven, paaltjes en schermen werden geplaatst, hadden de mensen al moeten worden geïnformeerd. Maar niemand wist wat er aan de hand was. Ik hoorde van leden van een hardloopgroep dat ze zich afvroegen of ze nog wel over het amfibierooster mochten lopen."

Lees ook: Ringslangen Anna's Hoeve vanwege bouw HOV-lijn overgeplaatst

Het probleem is dat de kilometerlange schermen dwars over en in de lengte van de paden zijn geplaatst, meent Harder. "En het kruiste het pad ook nog eens twee keer. Er is gevraagd om dat te veranderen, maar dat is niet gebeurd. Ondertussen zijn er mensen die met een scootmobiel of met de fiets over de paden gaan en die moeten nu helemaal omrijden. Het is niet goed te praten dat de schermen zijn vernield, maar ik snap het wel."

Lees ook: Onderzoek naar dichtgooien beschermde salamanderpoel door provincie

De provincie zegt in een reactie op Twitter dat er vanwege de vernielingen wordt overgestapt op kunststofschermen. Wandelaars wordt gevraagd een oogje in het zeil te houden: "De schermpjes zijn 50 cm hoog: stap erover heen of loop een stukje om. Bezwaren? Mail of bel via servicepunt@noord-holland.nl of via 0800-0200 600."