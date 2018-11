Zwanenburgers wéér niet blij met nieuwe locatie verkeersknip: "Waardeloos!"

ZWANENBURG - Het houdt de gemoederen in Zwanenburg flink bezig: de verkeersknip op de Zwanenburgerdijk. Om verkeersdrukte tegen te gaan is er een zogeheten knip aangelegd; een afsluiting waardoor verkeer niet door kan rijden, maar om moet. Bewoners zijn er alleen niet blij mee.

De knip werd een paar weken terug al als proef ter hoogte van de Lindenlaan geplaatst. Dat zorgde voor veel chaos en ophef. Gevolg was dat de knip werd weggehaald en onlangs verplaatst naar een nieuwe plek op de Zwanenburgerdijk; ter hoogte van de Venenweg. Maar ook nu zien bewoners de knip liever zo snel mogelijk verdwijnen.

"Het is waardeloos, het is drie keer niks. En iedereen rijdt maar overal doorheen. Zelfs de vuilniswagens rijden hier over de stoep heen", vertelt bewoner Wiljan Tjalma. Hij woont naast de Zwanenburgerdijk en ziet dat automobilisten gewoon door het gras rijden om de knip te omzeilen.

Volgens Erik Oostwouder van het CDA is een verkeersknip geen goede oplossing voor de situatie op de Zwanenburgerdijk. "Richt het eerst fietsvriendelijker in!" Hij pleit voor plantenbakken, een verkeersdrempel of door het verkeer om Zwanenburg te leiden door de rondweg te verlengen.

De gemeente laat weten dat ook deze knip onderdeel is van een proef, na 18 november wordt gekeken welke maatregelen er daadwerkelijk worden genomen tegen de verkeersdrukte op de dijk.

Oostwouder hoopt dat met de komende gemeenteraadsverkiezingen veel meer gekozen gaat worden voor lokale mensen in de raad. Zij zouden zich dan hard kunnen maken voor de situatie op de Zwanenburgerdijk. "Zeker met de samenvoeging van de Haarlemmerliede, Spaarnwoude en Haarlemmermeer. Want de mensen in het dorp, die weten wat er leeft in het dorp. En in Hoofddorp hebben ze minder oog voor dit gebied."