Provinciebegroting in Tweets: Roodkapje, waterstofcentrales en een motie van treurnis

NOORD-HOLLAND - Het ging niet zonder slag of stoot: de Noord-Hollandse algemene beschouwingen. Ruim zeven uur debatteren, tien moties en vele interrupties waren nodig om de begroting door Provinciale Staten te loodsen. Hoe dat ging? Hier een samenvatting met behulp van Twitterberichten.

Grootste blikvanger was toch wel weer Bram van Liere van de Partij voor de Dieren. Kwam hij ooit verkleed als boswachter en advocaat, dit keer kwam hij gekleed in een rood gewaad. Het leidde tot flink wat speculaties. Zo zag de PvdA vooral gelijkenissen met Star Wars.





PvdA-statenlid Aukelien Jellema weet inmiddels dat het om Roodkapje gaat. Maar ja, wie figureren er nog meer in dit Noord-Hollandse Sprookje?

Uiteindelijk onthult Bram van Liere zelf de reden. Hij wil 'de mooiste sprookjes voordragen uit het sprookjesboek van de provincie Noord-Holland.'De PVV maakt zich onder meer zorgen over de bij, en pleit voor opmerkelijke maatregelen. Dit tot verbazing van Ilse Zaal van D66.Diezelfde Zaal gooit het dit jaar over een andere boeg, en wil het wat minder saai maken. "Vorig jaar heb ik mezelf bijna in slaap gepraat met mijn bijdrage. Dus geen uitgeschreven teksten meer." Als hulp heeft ze vier ansichtkaarten: een windmolen, een landschap, woningen, maar ook een poes. Waarom die laatste? "Die vond ik gewoon leuk."Maar verder werd er vooral veel gesproken over duurzame vormen van energie. Maar welke dat moet zijn, daarover verschillen de partijen flink van mening. Zo wil de PVV dat er meer onderzoek wordt gedaan naar kernenergie.Maar dat vinden D66, PvdA, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren weer helemaal niks. Hun voorstel om de komst van een mogelijke kerncentrales tegen te gaan haalde een krappe meerderheid. Vervolgens kwamen de coalitiepartijen D66, VVD, CDA en Pvda weer met een voorstel voor waterstofcentrales in IJmuiden en Den Helder.Maar daar houdt het niet op. De VVD pleit ook nog voor zonnepanelen. Geen zonneweides, maar wel op daken. En van windmolens op land willen ze niets meer weten. En dat laatste leidt tot onbegrip bij meerdere partijen, waaronder ChristenUnie-SGP.Het was de laatste begroting voor de verkiezingen in maart 2019. Dus werd er veel teruggeblikt en alvast afscheid genomen. En zo kreeg scheidend Commissaris van de Koning Johan Remkes van alle partijen nog een 'motie van treurnis' aan de broek. Niet omdat hij zijn werk niet goed deed, maar omdat de Statenleden Remkes gaan missen.

Waren er verder nog opvallende zaken? Jazeker! De PVV wilde dat de Provincie naar het Rijk gaat om aan te geven dat er niet meer wordt meegewerkt aan het voorrang geven van huisvesting van statushouders. Maar de motie haalde het niet. De ChristenUnie-SGP wilde de komst van een Formule 1-race op Zandvoort tegenhouden, maar ook zonder succes. De VVD wil een 'Deltaplan-wonen' om het enorme tekort aan woningen snel en op maat op te lossen. En van GroenLinks mag het wel wat ambitieuzer allemaal. Dus moet wat de partij betreft Noord-Holland in 2040 klimaatneutraal zijn.

Aangenomen

Uiteindelijk werd de begroting aangenomen. Alleen de PVV stemde tegen. In totaal gaat de provincie dit jaar 414 miljoen euro uitgeven. Dat levert wel een tekort op van bijna 63 miljoen euro die uit de reserves worden gedekt. Bijna de helft van het complete budget, 209 miljoen euro, gaat naar bereikbaarheid. Verder gaat er ook 102 miljoen euro naar Groen.