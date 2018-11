"De Ligt is een van de weinige is die daar goed in is"

ZEIST - Bondscoach Ronald Koeman heeft zich uitgelaten over de situatie rondom Ajacied Matthijs de Ligt. De talentvolle verdediger, inmiddels ook vaste basisspeler in Oranje, liet na het duel van afgelopen zondag tegen Excelsior (1-7 winst) weten 'de prikkel te missen'. Koeman kan dat begrijpen.

"Ik had het er met hem over", vertelde de oefenmeester op de persconferentie. "Ik kan me dat wel voorstellen. Het geeft het niveau wel aan. Ik kan me voorstellen dat als je Champions League speelt en dan vervolgens op - met alle respect - Woudestein, dat het dan heel erg uit jezelf moet komen. De intensiteit en de tegenstand zijn heel anders, veel minder. Ik denk dat Matthijs een van de weinige is die daar goed in is en zich wel te allen tijde voorbereidt alsof het een finale is."

Vindt Koeman dan dat de negentienjarige Ajax-captain een stap omhoog moet maken? "Het is duidelijk dat een speler op een gegeven moment toe is aan iets anders", zegt hij daarover. "Een ander niveau, een andere competitie. Helaas is dat op een steeds jeugdigere leeftijd dan dat dat in mijn tijd was."

Nations League

Oranje speelt komende vrijdag voor de Nations League in De Kuip tegen Frankrijk. Het duel begint om 20.45 uur.