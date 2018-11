Avondspits minder druk dan verwacht

NOORD-HOLLAND - De avondspits is inmiddels zo'n 137 kilometer lang. Dat meldt Rijkswaterstaat. Het agentschap verwachtte vanavond vooral drukte rondom de grote steden. Eerder werd er op zo'n 300 kilometer gerekend, maar door het wegdrijven van de regen valt het vooralsnog mee.

Vanmorgen stond er zo'n 1.000 kilometer file door het land verspreid. Meerdere ongelukken zorgden voor veel oponthoud in de provincie. Vooral op de A9 was sprake van een lange file en veel vertraging. Volgens de ANWB verkeersinformatie was het de op één na drukste spits van 2018 tot nu toe.

