Oma van Dave en Donny Roelvink overleden

AMSTERDAM - Dien, de oma van realitysterren Dave en Donny Roelvink, is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Dave via Instagram.

Dave Roelvink plaatste vandaag een foto waarop oma en kleinzoon breed lachend naast elkaar staan. Daarnaast schreef de emotionele Amsterdammer: “Oma bedankt voor alle liefde. Ik zal voor altijd van je houden en kan me nu nog niet inbeelden hoe een leven zonder jou is. Want jij was mijn leven. Je was het mooiste wat me ooit is overkomen en zal je nooit maar dan ook nooit van me leven vergeten.”

Het ging al langer niet goed met de gezondheid van Oma Dien. Eind augustus is ze al enige tijd opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel werd in de auto. Oma en kleinzoon speelden dit jaar nog samen de hoofdrol in het realityprogramma Dave en Dien op Ibiza.