Ook VolkerWessels opent bouwhub in Amsterdam

AMSTERDAM - Bouwbedrijf VolkerWessels opent een bouwhub in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Daarvoor werkt het bedrijf samen met sloopbedrijf Beelen dat zich richt op het hergebruiken van de materialen die vrijkomen bij zijn projecten.

Die samenwerking moet leiden tot hergebruik van materialen in de bouwhub. De locatie zit aan het water, waardoor transport van materiaal, mensen en materieel over water mogelijk is.

VolkerWessels werkt in Utrecht al jaren aan een bouwhub aan de rand van de stad. In zo'n hub wordt het totale logistieke proces van de bouwketen, van leverancier tot bouwplaats, gecoördineerd. Zo worden leveranciers er zonder wachttijden gelost en worden de leveringen op een slimme manier naar de bouwprojecten in binnensteden vervoerd.

Eerder werd al bekend dat funderingsbedrijf Van 't Hek een bouwhub opent in Amsterdam. Volgens VolkerWessels is het de bedoeling dat de bedrijven kennis gaan uitwisselen over de hubs.