Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











OPA voelt college aan de tand over onterechte verkeersboetes Foto: NH Nieuws

ALKMAAR - De Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) heeft vragen aan het college van B en W gesteld over de onduidelijke verkeerssituatie in de binnenstad in Alkmaar. Vorige week werd bekend dat boetes, die uitgedeeld werden voor het inrijden van het centrum en waar bezwaar tegen was aangetekend, kwijtgescholden zijn. Niet omdat ze onterecht waren uitgedeeld, maar door een 'vormfout': er zat geen foto in het dossier of de foto was niet rechtsgeldig.

De OPA heeft, naar aanleiding van dit bericht bij NH Nieuws, op vrijdag 9 november vragen gesteld over de onduidelijke verkeerssituatie rondom het inrijden van de binnenstad. Sinds begin 2017 controleren camera's de kentekens van auto's die de Alkmaarse binnenstad inrijden. Overtreders krijgen automatisch een boete op de mat. Het gaat dan om mensen zonder ontheffing of voor het inrijden buiten de laad- en lostijden. Lees ook: Verkeersboetes Alkmaarse binnenstad ongeldig door foute foto's Volgens de rechtbank hadden veel mensen uit Alkmaar en omgeving bezwaar gemaakt tegen de sanctie. Zij vinden dat de verkeerssituatie onduidelijk is. Ook vinden zij dat er onvoldoende is gedaan om de nieuwe situatie uit te leggen. Niet ingegaan op verwarrende situatie Een van de bezwaarmakers is binnenstadbewoner Willem Assies. Zijn zes boetes zijn kwijtgescholden, maar hij is er toch niet gelukkig mee. "Beetje teleurstellend dit", vindt Assies. "Ik heb navraag gedaan waarom er niet wordt ingegaan op andere punten zoals de verwarrende situatie en de onjuiste of ontbrekende bebording." Lees ook: Taxi's vanaf februari welkom in Alkmaarse binnenstad De partij OPA wil dat de wijze van camerahandhaving verbeterd wordt en dat de verkeerssituatie in de binnenstad verduidelijkt moet worden. Want daar schort het nodige aan. ''De bebording bij de camera's hangt te laag en werkt in veel gevallen zichtbelemmerend. De kleur van de onderborden zou wit moeten zijn. Er zou donderdagavonden op de borden moeten staat waar nu 'koopavonden' staat terwijl we in Alkmaar slechts een koopavond kennen'', aldus OPA. Ook zouden op sommige plekken borden ontbreken en wekken de oude omlaagstaande paaltjes de suggestie dat er doorgereden mag worden.