Nieuwe provinciale weg tussen Zwaagdijk en Lutjebroek morgen open voor verkeer Foto: Provincie Noord-Holland Foto: Provincie Noord-Holland

ZWAAGDIJK-OOST - De nieuwe N307 tussen de Markerwaardweg in Zwaagdijk en Voetakkers in Lutjebroek gaat morgen in de loop van de dag open voor verkeer.

Dit deel van de nieuwe provinciale weg tussen de A7 (Hoorn-Noord) en Enkhuizen langs Hoogkarspel en Westwoud is één van de meest ingrijpende wijzigingen binnen het project N23 Westfrisiaweg. De weg loopt onder andere langs het bedrijventerrein WFO waar dagelijks veel verkeer rijdt. Lees ook: Westfrisiaweg krijgt opvallende nieuwe wegnummers Tegelijk met de openstelling van dit deel van de weg krijgt de hele provinciale weg tussen de A7 Hoorn-Noord en Enkhuizen het nieuwe wegnummer N307. De provinciale weg wordt een 100 km/uur-weg. Momenteel worden de laatste werkzaamheden aan de Westfrisiaweg uitgevoerd. Op 30 november gaat de Westfrisiaweg officieel open voor het verkeer.