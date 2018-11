Tijger King (14) overleden op Landgoed Hoenderdaell

HOLLANDS KROON - Gisteravond heeft Stichting Leeuw uit Anna Paulowna de moeilijke keuze gemaakt om tijger King te laten inslapen. Hij ging de laatste week hard achteruit en om verder leed te besparen moest het pijnlijke besluit worden genomen.

Dit meldt Stichting Leeuw, dat is gevestigd op Landgoed Hoenderdaell, vandaag op Facebook. King werd geboren in 2004 en heeft 13 jaar van zijn leven doorgebracht bij een Duits circus.

Zorgenkindjes

King was altijd al een van de zorgenkindjes, zo valt te lezen in het facebookbericht van de stichting. "De laatste tijd had hij geen eetlust meer en dronk te veel, waardoor zijn nieren ermee waren gestopt."

King is tot en met zondag lekker buiten geweest en heeft nauwelijks iets gemerkt van de verdoving. De stichting geeft aan dankbaar te zijn voor de mooie tijd die ze King nog hebben kunnen geven.