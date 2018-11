Judoka Tsjakadoea: "Ik kan wel een medaille halen in Den Haag"

AMSTELVEEN - Vrijdag gaat de Grand Prix van Den Haag van start voor de judoërs. Eindelijk ook een groot internationaal toernooi in eigen land. Judoka Tornike Tsjakadoea uit Amstelveen is er blij mee. "Ik kan wel een medaille halen", vertelt hij zelfverzekerd.

Tsjakadoea judoot nog niet zo lang bij de senioren. "Van de junioren naar de senioren is een hele stap, fysiek en mentaal. Ik verloor vaak partijen omdat de tegenstander fysiek sterker of conditioneel sterker was. Als je daarop traint dan zie je dat je wel mee kunt met de wereldtop."

Op 13 oktober won Tsjakadoea goud bij de Grand Prix in Mexico. "Met die gouden plak ga je ook lekkerder naar volgende toernooien", vertelt de judoka die uitkomt in de klasse tot 60 kilo.