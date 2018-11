Choreograaf Hans van Manen: "Als er niemand thuis was, deed ik de radio aan en ging ik dansen"

AMSTERDAM - Dat choreograaf Hans van Manen later danser zou worden, stond al vroeg vast. "Vanaf mijn zevende wist ik niet beter. Als er niemand thuis was, deed ik de radio aan en ging ik dansen. Dat vond ik geweldig."

Bij Hans van Manen thuis ademt alles kunst. Alle spullen waarmee hij zich omringt zijn door hem met grote zorg uitgezocht.

"Vanaf mijn zestiende is dat zo geweest. Omdat ik aan het theater werkte, ontmoette ik schilders. Die hebben me altijd buitengewoon geïnspireerd."

Daarna waren het zijn vrienden kunstenaar Jean-Paul Vroom, vormgever Benno Premsela en Riekje Swart, de galeriehoudster, door wie hij 'cultureel werd opgevoed'. "Maar ik had al snel in de gaten wat ik mooi vind", benadrukt Van Manen. "En dat wat mooi is ergens bij hoorde wat de moeite waard was."

Inspiratiebron

Ruim honderdvijftig dansen maakte hij in totaal, zowel kleine als grote stukken. In al zijn werk stonden de dansers altijd centraal. Eerst zocht hij de dansers bij elkaar en dan de muziek.

Van Manen: "De muziek moet altijd een inspiratiebron zijn. En ritme is voor mij een buitengewoon belangrijke zaak, want als er geen ritme in zit, kan het niet swingen. En als het niet swingt, leeft het niet. Het is niet altijd eenvoudig om de muziek te vinden die bij jou past, maar je vindt 'm uiteindelijk altijd."

Dansers

Met die muziek en de dansers gaat Van Manen dan de studio in, om samen een dans te creëren. Hij heeft dan nog geen pas verzonnen. "Op de eerste dag in de studio vertel ik wat iedereen ongeveer doet, want alles kan nog veranderen. Dan laat ik ze de muziek horen en dan begin je. Alles wat je ziet doe ik in de studio. Want ik wil van die dansers profiteren. Als ik het allemaal thuis maak, dan hindert het niet welke dansers ik heb."

