Yoeri Havik gaat voor winst in Zesdaagse Gent

GENT - Yoeri Havik is één van de favorieten voor winst in de Zesdaagse van Gent. De Noord-Hollander die een koppel vormt met Wim Stroetinga wist twee weken geleden nog te zegevieren in de Zesdaagse van Londen en hoopt deze prestatie een vervolg te geven in België, al zal dit een zware opgave worden.

''Het is even afwachten hoe de benen zullen zijn komende week. Voor een zesdaagse pak je toch altijd even drie dagen rust omdat het zo intensief is. Maar twee weken geleden wonnen we nog in Londen dus we gaan de Zesdaagse zeker met vertrouwen in'', aldus Havik, die ons wel vertelt dat het deelnemersveld in Gent nog sterker zal zijn dan in Londen. Naast wereldkampioenen Roger Kluge en Theo Reinhardt en Europees kampioenen Kenny de Ketele en Robby Ghys zal ook het sterke duo van Quick-step, Iljo Keisse en Elia Viviani aan de start verschijnen. De twee laatst genoemde duo's ontbraken twee weken geleden nog.

Zesdaagse Rotterdam

Onlangs bevestigde Havik dat hij ook tijdens de Rotterdamse Zesdaagse een koppel zal vormen met Wim Stroetinga. Het evenement in eigen land is een belangrijk doel voor de inwoner van Avenhorn. ''Rotterdam is natuurlijk belangrijk. Niet alleen is het leuk als we in eigen land goed presteren, ook voor de sponsors is het van belang dat we het juist hier goed doen.''

WK en Olympische Spelen

Na Rotterdam hoopt Havik zich te kunnen kwalificeren voor het WK en op de langere termijn voor de Olympische Spelen. Hier heeft hij stevige concurrentie van Jan-Willem van Schip, die goed presteert op het omnium. ''Hoewel Wim en ik nu wel bewijzen dat wij het sterkste koppel zijn, zal op de grote toernooien de renner die het omnium rijdt ook starten op de koppelkoers. Daarom is het aankijken of ik op die toernooien mag starten. Maar vanaf 1 januari komt er een nieuwe bondscoach die er weer anders over kan denken dus vanaf dan weet ik meer.''