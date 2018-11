Deel dit artikel:













Veel klachten van Huizers door gelijktijdige wegwerkzaamheden Foto: Shutterstock

HUIZEN - De CDA-fractie in Huizen vindt de wegwerkzaamheden aan de Crailoseweg en de Bestevaer in Huizen ongelukkig gepland. Door ze vorige week enkele dagen gelijktijdig uit te voeren, is er veel overlast in de plaats geweest. De partij kreeg er veel klachten over van Huizers. Bovendien had er beter moeten worden gecommuniceerd, meent het CDA.

Het werk aan de Bestevaer is zaterdag met de sinterklaasintocht nog niet eens afgerond. Dat is kwalijk, vindt het CDA, aangezien veel mensen op de intocht zullen afkomen: "De omleidingsroute zoals hij nu loopt is ongunstig." De politieke partij vraagt zich hardop af waarom de gemeente de wegwerkzaamheden aan de Crailoseweg wel uitgebreid heeft aangekondigd en die aan de Bestevaer niet. Voor die laatste werden enkel gele borden geplaatst bij de wegen. Het CDA wil van het college weten waarom de werkzaamheden niet na elkaar zijn gepland, in plaats van gelijktijdig, en wil weten of de overlast niet vermeden had kunnen worden. Bovendien hadden de sportverenigingen vooraf over het werk aan de Bestevaer moeten worden geïnformeerd. Dat schijnt niet te zijn gebeurd. "Mochten ze dit van te voren geweten hebben, dan hadden ze leden proactief kunnen benaderen", aldus CDA-raadslid Ruben Woudsma. De gemeente heeft een maand te tijd om de raadsvragen te beantwoorden.