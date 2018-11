Eis Bloemendaal en Heemstede: geen auto's naar Zandvoort tijdens Formule 1

ZANDVOORT - Niemand kan straks met zijn eigen auto naar de Formule 1 in Zandvoort, als het aan Bloemendaal en Heemstede ligt. De twee gemeenten gaan van de organisatie van een Formule 1 eisen dat racefans uitsluitend per bus, trein of fiets naar het circuit reizen.

Wat Heemstede en Bloemendaal op dit vlak eisen, is niet onbelangrijk: de enige twee wegen naar de badplaats lopen door deze twee dorpen. Dat de seinen hier op rood gaan, is een hard gelag voor de kansen van Zandvoort. De badplaats heeft nog niet gereageerd op de actie van de buurtjes.

De gemeenteraden in de twee gemeenten hebben moties aangenomen waarin deze eis is opgenomen. Een meerderheid in Bloemendaal heeft burgemeester en wethouders de opdracht gegeven 'een krachtig signaal af te geven dat de Formule 1 in Zandvoort zeer onwenselijk is'.

Lees ook: 7 redenen waarom het heel logisch is dat Zandvoort de Formule 1 moet krijgen

Verbrand rubber

De bejubelde geur van verbrand rubber onder racefanaten, roept bij de meerderheid van de raadsleden juist weerstand op. Verkeersoverlast, geluidsoverlast en milieuschade zijn de argumenten om tegen het race-evenement te zijn, mocht dat in 2020 naar Zandvoort komen. De twee toegangswegen naar circuit en strand staan volgens een meerderheid in de gemeenteraden nu al te vol met auto's in de spits en op zonnige dagen.

Een slot op de deur, juist op de dag dat liefhebbers van brullende motoren naar Zandvoort willen. GroenLinks-raadslid Martine Wierda in Bloemendaal beseft dat de tekst van de motie 'extreem' is geformuleerd. "We hebben hoog ingezet, maar er moeten ook vergaande maatregelen komen. Daarom moeten we nu een vuist maken tegen de Formule 1 in de Metropool Regio Amsterdam. Ik ben geen verkeersexpert, dus ik weet niet precies hoe we dit moeten regelen. Maar wij zien graag parkeerplaatsen buiten de gemeente, met pendelbussen. Over de Zeeweg in Overveen mag wat ons betreft op die dag alleen bestemmingsverkeer en pendelbussen rijden."

In Haarlem, de derde gemeente die te maken heeft met (auto)verkeer naar Zandvoort, is het nu nog rustig op dit front. De grootste fractie in de gemeenteraad is GroenLinks. Fractievoorzitter Robbert Berkhout onderschrijft de inhoud van de moties in Heemstede en Bloemendaal.

Moord en brand

Maar Berhout gaat deze niet indienen in Haarlem. "Wij gaan niet moord en brand schreeuwen bij elk gerucht. Het is nog niet aan de orde, wat ons betreft. We zagen het in Haarlem niet zitten om meteen de hooivork te pakken. Dat laat onverlet dat wij een Formule 1 in Zandvoort niet zien zitten, onder meer vanwege de bereikbaarheid."

Lees ook: Assen erkent: Zandvoort op poleposition voor Formule 1

De Haarlemse wethouder Merijn Snoek heeft op vragen in de gemeenteraad gemeld dat reageren op het organiseren van een Formule 1-race 'niet aan ons' is. Dat is volgens hem een zaak voor Zandvoort.