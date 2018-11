Moeilijke competitiestart voor basketballers Apollo

AMSTERDAM - Het is een zwaar begin van het seizoen voor de basketballers van Apollo Amsterdam. De ploeg van coach Patrick Faijdherbe verloor zeven keer in de eerste acht duels en bovendien moeten zij sterkhouders Aron Royé en Jesse Markusse missen door blessureleed.

"Ik voelde gelijk al dat het niet goed zat", vertelt Markusse over zijn blessure. "Toen bleek twee dagen later in het ziekenhuis dat mijn middenvoetsbeentje gebroken én uit de kom was. Ik hoop dat ik begin 2019 weer op het veld kan staan en weer een beetje minuten kan maken. Dat is heel frustrerend."

Ook Faijdherbe ziet dat zijn ploeg geen makkelijke seizoenstart beleeft. "Als je twee wat oudere jongens die de ploeg op sleeptouw moeten nemen verliest, dan is dat vervelend. Vooral voor hen zelf, maar ook voor mij als coach is dat natuurlijk geen leuk begin. We hebben een kleine selectie en als er dan wat gebeurt dan voel je dat gelijk."

