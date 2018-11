Achtentwintig gestolen tablets Franciscusschool Bennebroek weer terecht

BLOEMENDAAL - De tablets, die in de nacht van donderdag op vrijdag waren gestolen bij de Franciscusschool in Bennebroek, zijn weer terecht. Twee oplettende tieners vonden de achtentwintig zogenaamde 'snappets' afgelopen weekend aan de achterkant van de school.

De dief of dieven kwamen 's nachts binnen door één van de ramen te forceren.

Droog

De tablets werden zaterdagavond rond negen uur bij een hek achter de school aangetroffen. "Opvallend was dat ze allemaal 'droog' waren, terwijl het die dag veel had geregend. Ze lagen er blijkbaar nog niet zo lang", aldus een woordvoerder van de politie. Blijkbaar waren de dieven er achter gekomen dat ze niets aan de iPads hadden. Ze kunnen namelijk alleen voor onderwijsdoeleinden gebruikt worden.

Waar is nummer 29?

De school deed aangifte van negenentwintig gestolen Snappets, dat zou betekenen dat er nog één mist. De politie laat in het midden wat er met die laatste gebeurd zou zijn. De politie zegt dat er mogelijk ook één te veel is geteld bij het doen van de aangifte.