Megabatterij van Johan Cruijff ArenA valt in de prijzen

AMSTERDAM - De megabatterij van het Amsterdamse stadion heeft de prestigieuze Green Apple Award voor duurzame milieuoplossingen gewonnen. Het stadion gebruikt oude accu's van elektrische auto's voor de opsag van noodstroom.

Het energie opslagsysteem heeft een totaal vermogen van 3MW, genoeg om enkele duizenden huishoudens van stroom te voorzien. In de toekomst wil de ArenA de batterij graag delen met buren zoals de Ziggo Dome, AFAS Live en de bewoners van Amsterdam Zuidoost.

Vraag en aanbod

De ArenA-batterij verzorgt de noodstroom en draagt bij aan een stabiel Nederlands energienet door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. De zonnepanelen op het dak laden de accu bij als er minder vraag naar stroom is. Tijdens concerten, wanneer veel stroom nodig is, kan de batterij bijspringen waardoor het net niet overbelast raakt.

De Green Apple Awards zijn al bijna 25 jaar een belangrijke erkenning voor toonaangevende milieu-initiatieven wereldwijd. De Johan Cruijff Arena investeert in nieuwe technieken om het meest duurzame stadion ter wereld te zijn. In het stadion en omgeving worden innovaties in de praktijk getest en uitgeprobeerd.