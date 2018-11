De Ajax- en AZ-internationals vliegen weer uit

AMSTERDAM - Er staat weer een interlandperiode voor de deur, de laatste van dit kalenderjaar, en dat betekent dat het aanzienlijk rustiger zal zijn op de trainingsvelden van Ajax en AZ. We zetten de activiteiten van alle internationals die uitvliegen voor je op een rij.

Nederlands elftal

Voor het Nederlands elftal staan de laatste twee wedstrijden in de Nations League op het programma. Daarvoor zijn de Ajacieden Matthijs de Ligt, Daley Blind, Frenkie de Jong en Donny van de Beek geselecteerd door bondscoach Ronald Koeman. Van AZ is keeper Marco Bizot opgeroepen, die nog wacht op zijn eerste interland.

Nederland speelt vrijdag (16/11) om 20.45 uur tegen Frankrijk in De Kuip in Rotterdam en de dinsdag daarna (19/11) om 20.45 uur volgt de uitwedstrijd tegen Duitsland in Gelsenkirchen.

Jong Oranje

Het Jong Oranje van bondscoach Erwin van de Looi speelt vrijdag (16/11) een oefenwedstrijd tegen Jong Duitsland in Duitsland. Voor dat duel zijn de Ajacieden Perr Schuurs, Dani de Wit en Kaj Sierhuis geselecteerd. Teun Koopmeiners van AZ was ook uitgenodigd, maar of hij kan spelen is nog de vraag. Hij was zondag ziek toen AZ tegen ADO Den Haag speelde. Hij zal er dinsdag niet bij zijn als de selectie verzamelt, maar mogelijk sluit hij later nog aan.

Noorwegen

AZ-spelers Jonas Svensson en Bjørn Johnsen maken deel uit van de Noorse selectie in de twee uitwedstrijden voor de Nations League die voor die ploeg op het programma staan. Vrijdag (16/11) spelen de Noren eerst uit tegen Slovenië en maandag (19/11) uit tegen Cyprus.

Argentinië

Nicolas Tagliafico vliegt weer naar zijn vaderland voor twee oefeninterlands tegen Mexico. Die staan voor zaterdag (17/11) en volgende week woensdag (21/11) op het programma.

Kameroen

Ajax-doelman André Onana is door bondscoach Clarence Seedorf opgeroepen voor de nationale ploeg van Kameroen, die vrijdag (16/11) een kwalificatiewedstrijd speelt in en tegen Marokko voor de Afrika Cup. Dinsdag (20/11) volgt een oefenwedstrijd in en tegen Brazilië.

Marokko

De nationale ploeg van Marokko speelt vrijdag (16/11) een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tegen Kameroen. Ajacieden Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech moeten daar hun teamgenoot André Onana zien te verschalken, die in het doel van Kameroen staat. Oussama Idrissi van AZ is ook geselecteerd en zal in ieder geval afreizen naar Marokko. Hij heeft nog definitief besloten of hij uitkomt voor Marokko of dat hij de mogelijkheid openhoudt om voor Oranje te spelen. De Marokkaanse ploeg speelt de dinsdag daarna (20/11) ook nog een oefeninterland in en tegen Tunesië.

Denemarken

De Denen spelen twee wedstrijden voor de Nations League. Kasper Dolberg en Lasse Schöne van Ajax zijn daarbij. Denemarken speelt vrijdag (16/11) uit tegen Wales en maandag (19/11) thuis tegen Ierland.

Denemarken O21

Rasmus Kristensen, tegen Excelsior nog nuttig ingevallen bij Ajax, is voor twee oefeninterlands van Denemarken O21 geselecteerd. Die ploeg speelt woensdag (14/11) in en tegen Spanje. Op dinsdag (20/11) speelt de ploeg thuis tegen Engeland O21

Servië

Ajacied Dusan Tadic speelt de komende tijd twee thuiswedstrijden voor de Nations League met de nationale ploeg van Servië. Zaterdag (17/11) is Motenegro de tegenstander en de dinsdag daarna (20/11) komt Litouwen op bezoek.

IJsland

Albert Gudmundsson van AZ maakt deel uit van de IJslandse selectie die donderdag (15/11) in Brussel tegen België een Nations League wedstrijd speelt. De maandag daarna (19/11) spelen de IJslanders in België een oefenwedstrijd tegen Qatar.

Oostenrijk O21

Verdediger Max Wöber van Ajax is geselecteerd voor Oostenrijk O21. Als die ploeg komende zomer present wil zijn op het EK dan moet er in twee wedstrijden worden afgerekend met Griekenland O21. Vrijdag (16/11) wordt in Griekenland gespeeld en dinsdag (20/11) volgt de thuiswedstrijd.

Griekenland O21

AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos maakt deel uit van de Griekse selectie O21 die op vrijdag en de dinsdag daarna tegen Oostenrijk O21 speelt. Daar komt hij dus mogelijk Ajacied Max Wöber tegen.