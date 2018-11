Hier komt de chocolade van de sint vandaan

ZAANSTAD - Versierde etalages met bijzonder sint en piet-snoepgoed. Zo een beetje alles en iedereen in Zaanstad is klaar voor de sinterklaasintocht op 17 november. Vandaag gaat ook de chocoladefabriek van het Zaans Museum volledig in de sintstand.

Het is nog een heel gesleep met cadeau's en chocoladeletters om het museum een beetje in de sintsfeer te krijgen. Er is een puzzeltocht en je kan er een sintselfie maken. Marieke Verweij van het museum wijst op een een tekening van een ruitertje van Verkade: "Hij heeft speciaal een mijtertje op."

Sinterklaasjournaal

Dat het museum pas een week voor de intocht met het ombouwen begint, heeft vermoedelijk te maken met de geheime opnames in de 'chocoladefabriek'. Het is namelijk zeer waarschijnlijk dat het als decor dienst doet in het aankomende sinterklaasjournaal van de NTR. "Dat mag ik niets over zeggen, dat is het geheim van Sinterklaas", knipoogt Verweij.

Het museum blijft tot 5 december te zien als chocoladefabriek van de sint.

Bekijk hieronder de reportage die wij maakten in de chocoladefabriek