Auto volledig uitgebrand langs A5 bij Schiphol

SCHIPHOL - Een auto heeft vanmiddag vlam gevat op de A5 bij Schiphol. Het voertuig staat op de vluchtstrook en is volledig uitgebrand.

Wat de oorzaak van de brand is, is niet duidelijk. Ook of de bestuurder en mogelijke inzittenden gewond zijn geraakt, is niet duidelijk.

De autobrand heeft gevolgen voor het autoverkeer op de A5. Tussen afrit IJmuiden en knooppunt De Hoek moet het verkeer rekening houden met een kwartier vertraging.

De brandende auto staat vlakbij het viaduct waar vliegtuigen overheen rijden. Vooralsnog is het niet duidelijk of de zwarte rook nadelige gevolgen heeft voor het vliegverkeer.