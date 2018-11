Minder leegstand kantoren in Metropoolregio Amsterdam

NOORD-HOLLAND - In een jaar tijd heeft in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een half miljoen vierkante meter kantoorruimte een andere bestemming gekregen. Daardoor is ook de leegstand van kantoren gedaald naar zo'n 13 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Platform Bedrijven en Kantoren (Plebeka).

Dat platform richt zich op het verminderen van de structurele leegstand van werklocaties in de MRA. Binnen Plabeka werken gemeenten, provincies en ondernemers samen.

Ook in de jaren 2015 en 2016 veranderden grote kantoren van functie. Wonen werd de voornaamste nieuwe functie. Minstens de helft van de kantoorruimten kregen een woonfunctie. In 2017 kwamen er op die manier in de MRA 2500 woningen bij en in 2016 zo’n 1500.

Wel is er in twee jaar tijd 90.000 vierkante meter aan kantoorruimte bij gekomen. Maar de transformatie zorgt ervoor dat de leegstand van kantoren met zo’n 17 procent is gedaald naar 13 procent in 2018. Dat staat in de Monitor Plabeka 2017-2018.

Leegstand in 2020

Als de leegstand met dezelfde snelheid blijft dalen, bedraagt de leegstand in 2020 nog maar 8 procent. In Amsterdam, Haarlem, Gooi en Vechtstreek en Zaanstreek Waterland lijkt de leegstand onder de 8 procent te dalen en ontstaat zelfs krapte. Daarentegen staat er ruim 1,5 miljoen vierkante meter al meer dan drie jaar leeg. Deze panden worden ook bij krapte op de kanttorenmarkt niet meer in gebruik genomen. Dit zijn moeilijk verhuurbare panden en ombouw ligt volgens Plabeka dan ook voor de hand.

Bouwplannen

Tot 2030 zijn er bouwplannen in de MRA voor bijna 1 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte. De helft daarvan concentreert zich op de Zuidas in Amsterdam.

Ook het afgelopen jaar kwam er een groot aantal hectaren aan bedrijfsterreinen bij in de MRA. In 2016 was dat nog maar 30 hectare, in 2017 steeg dat tot 117 hectare. Bijna de helft daarvan kwam voor rekening van logistieke dienstverleners.

Almere-Lelystad is met bijna 60 hectare de absolute koploper. De vestiging van het distributiecentrum van het Spaanse modebedrijf Inditex op het Lelystad Airport Business Center draagt hier in belangrijke mate aan bij. Ook in Amstelland-Meerlanden (31 hectare) en Amsterdam (19 hectare) kwamen er meer bedrijventerreinen bij.