Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Eerste stappen tegen oververhitte huizenmarkt Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - Toezichthouders in het zogeheten Financieel Stabiliteitscomité (FSC) hebben in ,,verkennende gesprekken" gesproken over maatregelen om de huizenmarkt aan te passen.

Concrete maatregelen zijn nog niet genomen maar de FSC denkt er over om het bedrag dat consumenten kunnen lenen te beperken. Daarnaast is er gesproken over een limiet voor waarderingen en taxaties van huizen. Ook bestaat de mogelijkheid om hypotheken zwaarder te laten meewegen als risico op de balans van banken. De huidige lage rente en het tekort aan woningen zorgen volgens het FSC voor aanhoudende prijsstijgingen op de Nederlandse huizenmarkt. In Amsterdam zijn de prijzen gestegen tot recordhoogte maar ook in Utrecht, Rotterdam en Den Haag speelt het probleem. Voor steeds meer consumenten wordt het onmogelijk een betaalbaar huis te vinden in de stad. Lees ook: Makelaars slaan alarm om veel te krappe woningmarkt De komende tijd worden de mogelijkheden verder bekeken en uitgewerkt. Bij volgende gesprekken met vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten en het ministerie van Financiën, worden ook subsidies op de huizenmarkt en de ontwikkeling van het aanbod betrokken.