Let op: morgen en zondag minder treinen op Schiphol door werkzaamheden

SCHIPHOL - ProRail voert komend weekend werkzaamheden uit rond Schiphol. Van vandaag tot en met zondag rijden er geen treinen, maar bussen op het traject Schiphol Airport-Leiden.

Op zaterdag is de nationale luchthaven helemaal niet per trein bereikbaar. Dan rijden ook op de trajecten Amsterdam Sloterdijk/Amsterdam Zuid-Schiphol bussen in plaats van treinen, meldt ProRail.

Op zondag rijden er tussen Amsterdam Zuid en Schiphol en Hoofddorp wel weer treinen. Maar op de trajecten Amsterdam Sloterdijk - Schiphol en Leiden - Schiphol moet de reiziger dan nog steeds met de bus. De Intercity direct rijdt het weekeinde niet op het traject Amsterdam Centraal - Rotterdam.

Kruiers

De NS steekt overstappende reizigers op Amsterdam Sloterdijk en Schiphol de helpende hand toe en zet kruiers in om ze te assisteren met hun bagage.

Door de werkzaamheden rond Schiphol en elders in het het land geldt op diverse trajecten in Noord-Holland en Flevoland een aangepaste dienstregeling met omreizen, extra overstappen en soms ook minder treinen.