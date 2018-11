Deel dit artikel:













Fietser aangereden door bus in Hoofddorp Foto: NH Nieuws

HOOFDDORP - Een fietser is vanmiddag aangereden door een bus aan de Nieuwe Molenaarslaan in Hoofddorp. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Over de toestand van het slachtoffer is niets bekend. Een traumahelikopter is nabij de plek van het ongeluk geland. Over de toedracht van het ongeluk is ook niets duidelijk.