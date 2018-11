"Ik zie Zwitserland absoluut niet drie of vier keer scoren"

SCHAFFHAUSEN - Dinsdagavond staat er voor de voetbalvrouwen van Oranje een zeer belangrijk duel op het programma. Dan spelen de vrouwen de return in en tegen Zwitserland voor plaatsing voor het WK voetbal van 2019. Het eerste duel werd vrijdagavond in Utrecht met 3-0 gewonnen en Anouk Hoogendijk voorziet om die reden geen problemen voor de return.

"Nee, dit is zo'n riante uitgangspositie...", begint de oud-Ajacied en tevens ex-international tegenover NH Sport. "Bij de Zwitserse vrouwen doet nu wel de topspeelster weer mee in de voorhoede. Dat zal wellicht iets schelen. Maar ik zie ze geen drie of vier doelpunten maken, absoluut niet."

Met die topspeelster bedoelt Hoogendijk Ramona Bachmann, die tijdens het duel van vrijdag geschorst was maar in Zwitserland wel weer van de partij zal zijn. Ook heeft bondscoach Martina Voss van de Zwitsers weer beschikking over Lara Dickenmann. "Dat zijn gewoon de twee beste speelsters van Zwitserland", weet Hoogendijk.

Ervaring en scorend vermogen

"Ik heb ook vaak tegen hen gespeeld. Dickenmann is de aanvoerster, die zet alle lijnen uit op het middenveld. Zij is gewoon heel erg belangrijk. En Bachmann, die is super gevaarlijk. Ze is snel, heeft scorend vermogen en ze is degene die makkelijk scoort. Dus ze hebben ervaring en scorend vermogen met die twee. Het zijn de beste twee speelsters."

Scherper zijn

Toch moet er niet té zwaar worden getild aan de aanwezigheid van de twee sterkhouders. "Wat kunnen een á twee speelsters nou voor verschil maken?", vraagt de ex-prof zich af. "Kijk, als ze (Bachmann, red.) in haar eentje de bal krijgt, dan heeft ze wel een actie en ze kan er wel wat mee. Dus achterin moeten ze misschien nog ietsjes scherper zijn, maar ik verwacht niet dat het een wereld van verschil zal zijn."

Het duel tussen Zwitserland en Nederland begint morgen om 19.00 uur in het Zwitserse Schafhausen. De Noord-Hollandse Stefanie van der Gragt komt in ieder geval niet in actie; zij haakte voorafgaand aan het tweeluik af met een blessure. Ook Jackie Groenen - normaal basisspeelster - is er niet bij. Zij viel afgelopen vrijdag uit met een enkelblessure en is niet optijd fit voor de return.