Groot sinterklaasorkest met tientallen muzikanten in actie tijdens intocht

ASSENDELFT - Natuurlijk spelen ze 'zie ginds komt de stoomboot', 'zie de maan schijnt door de bomen' en 'hoor wie klopt daar', maar ook veel andere fanfare- en harmoniemuziek zal de revue passeren. Het OrkestZ gaat tijdens de sinterklaasintocht in Zaandijk namelijk maar liefst vier uur spelen.

Voor het eerst doen ze dat samen op een groot evenement. Zo'n 45 leden van maar liefst negen verschillende fanfare- en harmonieorkesten uit de Zaanstreek zijn er voor bij elkaar gekomen. "We hadden ook een orkest van 200 muzikanten kunnen vormen", zegt Paulijn de Bruijne, "maar daar is op de Zaanse Schans geen plaats voor."

Samen met haar college Wilma Vloon heeft Paulijn de organisatie van het orkest voor de intocht op zich genomen. "Je ziet dat als je al vijf jaar zoekt naar manieren om elkaar te versterken, het eigenlijk heel soepel gaat. Dus toen het eerste bericht kwam van 'Sinterklaas komt naar Zaanstad', was het eerste wat wij zeiden: 'daar zijn we bij'."

Enthousiast

Het orkest is zeer gemêleerd. De leden gaan van jong tot oud en zijn zeer enthousiast om mee te doen. "Anders zouden ze hun zondagochtenden niet opofferen om de sinterklaasliedjes muzikaal onder de knie te krijgen", zegt Wilma.

Voor saxofoniste Moniek Hartog van het Zaans Harmonie-orkest is het gewoon een droom die uitkomt. En dat er straks zoveel mensen komen kijken vindt ze een prachtige promotie voor de orkesten uit de Zaanstreek.

Live

Paulijn weet zeker dat het een groot succes wordt: "Ik denk ook dat het ontzettend leuk is dat we live muziek maken. Want hoe gaaf is dat er een echt orkest zit en geen bandje met sinterklaasliedjes. En dat laten we graag aan heel Nederland zien!"