Haarlemse nét niet geraakt door kogel van jager: "Dit was echt levensgevaarlijk"

HAARLEM - De Haarlemse Nelleke Polderman fietste vorige week in de buurt van Meliskerke in Zeeland toen ze naar eigen zeggen bijna geraakt werd door het schot van een jager. "Dit was echt levensgevaarlijk."

“Ik reed net in een bocht en hoorde een keiharde knal van een jachtgeweer, vlak voor mijn neus schoot een fazant uit de bosjes. Als ze de trekker een seconde later hadden overgehaald, dan was ik geraakt”, vertelt Polderman aan NH Nieuws. "Levensgevaarlijk!"

Voorbij de bocht, achter de struiken, trof Nelleke een groep van acht jagers met geweren. “Ik ben blij dat de fazant veilig weg is gekomen, maar nog blijer dat ik zelf niet geraakt ben. De kogels moeten echt gevaarlijk dichtbij zijn langs gevlogen.”

Toen ze, nog met het hart in de keel, het vuurpeloton op de gevaarlijke situatie aansprak, werd er volgens Nelleke veel te laconiek gereageerd. “Ik ben tekeer gegaan tegen die jagers. Maar de enige reactie ik kreeg was: ‘we kijken heus wel goed uit'." Maar dat klopt niet volgens Nelleke. “Ik reed in de bocht. Ze konden mij helemaal niet gezien hebben.”

Ook de politie, die ze later belde, reageerde nogal lauw: “Ze vertelde mij dat het jachtseizoen voor fazanten sinds half oktober is ingegaan. Meer wilden ze er niet over kwijt. Hoe bestaat het dat er zomaar op de openbare weg, waar iedereen zo langs kan komen, zomaar mag worden geschoten?”

Slowaakse fazantenjager schoot vrouw dood

Een paar dagen geleden schoot een Slowaakse jager in de buurt van Mojmirovce per ongeluk een 29-jarige vrouw dood in plaats van een fazant. Toen Nelleke dit hoorde, kwam de schrik van haar eigen ervaring van een week geleden weer naar boven. Ze wil Nederlandse jagers nu waarschuwen beter op te letten en niet zomaar te schieten als de kans zich voordoet.