Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bewoners Naarden blijven weigeren om mee te denken over nieuwe woonwijk Foto: NH

NAARDEN - Bewonersvereniging Mooi Naarden blijft bij haar beslissing om te stoppen met meedenken over de nieuwe woonwijk Borgronden in Naarden. De bewoners voelden zich niet serieus genomen, zo zeiden ze in juli tegen NH Nieuws. Maanden later denken ze er hetzelfde over: "Er zijn geen garanties dat de inspraak nu wel fair en serieus zal verlopen".

"De gesprekken die de afgelopen periode zijn gevoerd met wethouders Hendriks en voormalig wethouder Munneke-Smeets, hebben niet geleid tot een verandering van het standpunt van Mooi Naarden", schrijft de bewonersvereniging in een verklaring. "Het waren geen substantiële maatregelen of harde toezeggingen, waardoor er geen basis was om het vertrouwen te herstellen. Het gevoel overheerst dat meepraten niet daadwerkelijk leidt tot noodzakelijke aanpassingen in de plannen rond de Borgronden." Lees ook: Bewoners Naarden boos om 'schijnparticipatie': "Napels in 't Gooi" Volgens Mooi Naarden is er in al die maanden niets veranderd. Zo zeggen zij dat de projectontwikkelaar nog altijd de touwtjes in handen heeft en niet de gemeente. Bovendien krijgen bewoners niet de gelegenheid om mee te denken, aangezien werkgroepsessies op 'onmogelijke tijdstippen' worden gehouden. Tot slot wekken het 'kwalitatief ondermaatse' verkeersonderzoek en de 'slechte verwerking' van de bijdragen van de bewoners weinig vertrouwen bij de bewonersvereniging. "Hierdoor worden feiten verdraaid en een beeld geschetst van de mening van de klankbordgroep en van Mooi Naarden, dat geen recht doet aan de werkelijkheid." 'Neem kiezers serieus'

"Als de gemeente Gooise Meren daadwerkelijk wil dat burgers participeren dan zal het gemeentebestuur kiezers ook echt serieus moeten nemen. Dat gebeurt nu onvoldoende", zegt Simone Bergman van Mooi Naarden. "Het gevoel bij ons overheerst dat het participatieproces een procedureel iets is en invloed veinst die er in werkelijkheid niet is." NH Nieuws sprak afgelopen zomer met het bestuur van Mooi Naarden: