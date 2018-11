Vissen in Medemblik verboden na bedreiging havenmeesters

MEDEMBLIK - Het is verboden om in de havens van Medemblik te vissen. Eerst mochten alleen de vissers van visvereniging VNK in de havens vissen. Straks mogen ook zij hier niet langer vissen. Nadat vissers buiten Medemblik in meerdere gevallen de regels aan hun laars lapten en geweld gebruikten. Dit meldt mediapartner WEEFF.

In 2015 is het in de havens van Medemblik flink uit de hand gelopen. Toen vissers van buiten Medemblik ook wel 'vuilniszakvissers' genoemd massaal op de havens afkwamen, omdat de visstand erg goed was, ging het helemaal mis. Deze vissers mochten niet in de havens vissen omdat zij geen lid waren van de VNK. Hier wees de havenmeester de buitenstanders op. Uit protest richten zij schade aan de boten aan door voorwerpen in zeilen te gooien.

In 2017 is er opnieuw een poging gedaan om de vissers te wijzen op het feit dat ze lid moeten zijn van de visvereniging. Maar ook dat er in het hoogseizoen niet gevist mag worden met een werphengel. Dit leidde ertoe dat de havenmeesters fysiek bedreigd werden door de 'vuilniszakvissers'. Hierna is er besloten dat er in de Wester- en Oosterhaven van Medemblik niet langer gevist mag worden. Hier zal ook op gehandhaafd worden.