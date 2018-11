Deel dit artikel:













De Peiling: Omwonenden vinden luchthaven in zee enige optie voor groei Schiphol Foto: ANP

HAARLEMMERMEER - Schiphol kan niet verder groeien op de huidige locatie in de Haarlemmermeer. Het draagvlak onder omwonenden is gereduceerd tot nul. Een ’dependance’ in zee voor de kust van IJmuiden is voor de bewoners de enige bespreekbare groei-optie

Weggehoond

Dat bleek afgelopen weekend op een bijeenkomst van honderd bewonersgroepen met de nieuwe Schipholdirecteur Dick Benschop, waar zijn pleidooi voor gematigde groei op de huidige plaats werd weggehoond door de aanwezigen. Gesjoemel

"Gematigde groei blijft groei. Dat wil niemand meer", zegt Matt Poelmans namens de omwonenden tegen het Noordhollands Dagblad. "De huidige 500.000 starts en landingen zijn al te veel. De meeste bewoners zijn voor krimp, omdat geluidsoverlast dag en nacht de spuigaten uit loopt. Schiphol heeft zich afgelopen jaren niet aan de gemaakte afspraken van hinderbeperking gehouden. Ook wordt er voortdurend gesjoemeld met cijfers. Daarom is het voor ons nu genoeg geweest.” Twee banen in zee

Poelmans en vertegenwoordigers van de Omgevingsraad Schiphol pleiten voor een dependance van Schiphol voor de kust van IJmuiden op een opgespoten eiland; de IJvakte. "Daar kunnen twee herriebanen, zoals de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan, naartoe worden verplaatst. Dat scheelt veel lawaai", zegt Poelmans. "De bestaande terminal kan blijven, met een snelle railverbinding naar de IJvlakte." Tweede Kamer

Op 5 december debatteert de Tweede Kamer over de mogelijkheden van het al dan niet gedeeltelijk verplaatsen van Schiphol naar zee. De laatste 25 jaar is het aantal passagiers op Schiphol verdrievoudigd tot ruim 70 miljoen vertrekkende, aankomende en overstappende reizigers. Wat vind jij?

Hebben de omwonenden gelijk en mag Schiphol alleen nog maar uitbreiden op zee of zie jij daar helemaal niets in?